申報不實致工安事故 要重罰

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屏東縣明揚公司9月22日發生大火，造成嚴重傷亡、引發社會關注。經濟部訂「勤查重罰」為《工廠輔導法》的修法方向，再召開研商會議後，加重罰則部分也獲得共識，若工廠負責人因未申報或申報不實致發生環境污染、工安事故，最高可開罰300萬元罰鍰，不改善還可以按次連續處罰。

為了避免再次出現因為申報不實的重大傷亡事件，經濟部長王美花曾表態將會以加強查察頻率、加重罰則作為兩大修法的方向。經濟部10月20日邀請各相關機關召開工輔法修法研商會議之後，將多方意見收斂，在加重處罰部分已經獲得共識。

經濟部官員表示，違反業者未申報或申報不實危險物品內容之罰則，將由現行1萬元以上、5萬元以下罰鍰，提高至10萬元以上、50萬元以下；增訂如未申報或申報不實致發生環境污染、工安事故，主管機關應處工廠負責人50萬元以上、300萬元以下罰鍰，併令其限期改善，屆期不改善者，得按次連續處罰；更重要的是，也將增訂課以管理權人刑事責任之規定。

另外，管理消防設備的《消防法》同樣也會加重罰則，內政部消防署在邀集跨部會召開修法研商會議之後，也獲得共識，據了解，未來將加重場所或建物管理權人的責任，未依規定設置或維護消防安全設備、未依規定執行消防防護計畫的防火管理、達管制量的公共危險物品場所未依規定設置維護設備、管制量30倍以上場所未執行危險物品管理必要業務，導致發生火災致死，將處一年以上、七年以下有期徒刑，得併科100萬元以上、500萬元以下罰金；而致重傷者，處六個月以上、五年以下有期徒刑，得併科50萬元以上、250萬元以下罰金。