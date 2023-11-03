理專勾結幫派 明年納金檢重點

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銀行不僅出現行員與詐騙集團內神通外鬼，還發生理專將客戶資料提供給黑幫？金管會2日認為這可能是新犯罪態樣，將列為明年金檢新重點。銀行局副局長林志吉坦言已收到星展銀行通報重大偶發事件，會將星展銀對理專行為管理或落實情形納入檢查重點。

檢查局副局長賴欣國亦表示，針對「理專勾結幫派」明年將列入一般金檢重點，並強化六大檢查項目，若有更多個案出現或有必要的話，再啟動專案金檢。

據媒體報導，有幫派成員以「保本保息」、16％至24％高額年息房產商品等話術吸引民眾投資，並吸收星展銀行前柯姓理專提供高資產客戶名單，2019年至今吸金4,800萬餘元、有10人受害。

星展銀行（台灣）表示，該理專已在2020年3月離職。全案已進入檢調單位調查程序，無法評論相關案情。

林志吉指出，星展銀行已在1日向銀行局通報重大偶發事件，說明柯姓理專已在幾年前離職，近期並無因本案遭檢調搜索，星展銀已啟動相關內部調查，了解該理專任職期間是否有外傳洩露客戶資料。

林志吉指出，會參考以往做法，將星展銀對理專行為管理或落實情形納入檢查重點，若有重大違失、重大裁罰會列為公司治理評鑑減分項目，必要時會在國銀總經理會議檢討，與同業分享相關經驗。

賴欣國指出，過去曾出現銀行行員勾結詐團，這次傳出理專與黑幫詐團合作，且銷售非法商品吸金，明年將列入一般金檢，六大重點包括一理專與客戶、黑幫有無不當利益收受或不當資金往來；二理專有無銷售非法商品、非經核准商品；三銷售中有無落實KYC、KYP，及不當銷售；四金融機構是否有防詐措施，如開戶審查、異常交易監控機制；五理專是否把高資產客戶資料洩露給第三者、有無落實個資保護；六理專是否不當調高人頭客戶網銀轉帳額度、ATM提領額度。