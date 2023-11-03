消費旺季到 國銀：股市仍有撐

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國銀評估，緊縮的貨幣政策可能讓明年首季經濟出現疲軟，同時因今年底消費旺季到來，加上美國企業獲利有望走出陰霾，在股市方面仍有支撐力道，國銀建議可選擇布局體質較佳的台灣、日本、韓國、印度市場。

元大銀最新報告指出，10月以色列與哈瑪斯爆發衝突，市場擔憂擴大為中東衝突，將推升油價與通膨；同時，美國財政壓力持續，債券發行供過於求，債券殖利率持續墊高，美國10年期公債殖利率一度觸及5％、2年債也一度升至5.25％，都創2007年來最高，整體股債市表現受到衝擊。至10月25日止，當月全球股市幾乎全數下跌，整體新興市場跌幅達3.4％，成熟市場跌幅2.8％，美股在主要股市中跌幅最輕。

元大銀分析，因貨幣緊縮壓力漸顯現，明年首季經濟可能出現些微疲軟，但美國經濟整體仍相當有韌性。由於年底的消費旺季即將到來，加上企業獲利即將走出連續三季的年減窘境，整體股市看來仍具有一定的支撐力道，建議可趁近期的回檔佈局體質較佳的市場，如日本、台灣、南韓、印度市場。

台股方面，雖然外資前九月在台股由買超轉賣超，資金面偏弱，但因選舉將近，可望有支撐性買盤，台股指數修正幅度有限。台股基本面尚稱穩健，明年企業獲利可期，本益比也仍在中性水準，受惠於半導體的長期增長趨勢，中長期仍樂觀看待。

以產業來看，製造業部分產業已出現復甦跡象，不過目前終端需求改善緩慢，因此採購並未出現明顯擴張，預估製造業景氣將隨旺季攀升。