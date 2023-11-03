六大產業放款 前三季衝上3,940億

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國銀對六大核心戰略產業放款餘額，今年前三季增近4,000億。金管會2日公布六大核心戰略產業放款統計，至9月底，本國銀行對六大核心戰略產業放款餘額為新台幣7兆1,885億元，較8月減少415億元，但就前三季來看，則增加3,940億元。

金管會分析，9月較8月放款減少主因是廠商調整一般週轉金貸款。其中以「資訊及數位產業」減少252億元最多，其次為「國防及戰略產業」減少152億元次之。9月底放款餘額最多的前三名分別為民生及戰備產業、國防及戰略產業、綠電及再生能源產業。

今年六大核心產業放款成長最多的前三名為民生及戰備產業、綠電及再生能源產業、資訊及數位產業。放款前五大國銀清一色為公股行庫，分別為為台灣銀行、合庫銀行、華南銀行、第一銀行及兆豐銀行。

就民營銀行來看，中信銀9月辦理六大核心戰略產業放款餘額為3,065億元，較去年同期成長442億元，增幅16.8％；較8月減少約459億元，減幅13％。

中信銀指出，因應科技產業資金運用循環周期及財務調度需求，9月動撥金額最多的三個產業，為電腦製造業、積體電路製造業、半導體封裝及測試業。在響應國際ESG議題及扶植國內科技產業發展的理念下，前9月放款餘額前三名的產業為電力供應業、液晶面板及其組件製造業、電腦製造業。

北富銀9月六大核心戰略產業放款較上月增加39億元，成長1.4％；較去年同期增加284億元，成長11％。9月放款增長較顯著的產業為民生及戰備產業、綠電及再生能源產業；今年以來北富銀六大核心戰略產業放款增加470億元，增幅為19％，成長較顯著的產業依序為資訊及數位產業、綠電及再生能源產業、國防及戰略產業；北富銀表示，由於永續發展風潮推動綠色金融需求，加上AI應用商機挹注出口動能回升等，帶動相關產業放款成長。

國泰世華銀指出，9月與前月相比，成長較多產業為資安卓越產業(其他電腦週邊設備製造業)；其餘產業並無顯著變化，變動原因是客戶因應庫存調整及業務發展需求，有短期資金水位調節的安排。