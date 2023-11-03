中華電四優勢 鞏固龍頭寶座

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中華電信各季度EPS

中華電2日舉辦法說會，台台併、遠亞併後，電信三雄新競局到來，董事長郭水義表示，中華電信在行動電話市場擁有四大競爭優勢，仍能維持領先地位。

包括在主流6GHz以下頻段擁有290MHz最大頻寬、全台最多行動基地台、5G雙CA載波聚合，且擁有28GHz頻譜、緊鄰衛星使用頻段27.5GHz～27.9GHz，未來可供5G及衛星需求之用。中華電加速全球布局，已分別與波蘭電信公司EXATEL、泰國Overbrook醫院簽署合作備忘錄，台灣的成功模式已複製到全球市場。

另外，郭水義表示，中華電信今年已取得中軌、低軌非同步衛星實驗頻率許可，後續將與衛星系統業者洽談合作，中華電信亦正積極準備商用頻率中，但仍視法規而定。

除此，中華電與全球第二大低軌衛星營運商OneWeb簽訂合作保密協定，郭水義強調，有關雙方合作細節無法透露太多，然市場傳出中華電將在本月簽署代理合約，將低軌衛星服務正式引進台灣市場。

總經理林昭陽進一步指出，中華電信已投資科科科技（KK Company Technologies），支持創新商業模式，並已籌組影視基金，打造文化內容生態圈，也藉助與國內外內容創作者合作，加強IPTV及OTT服務，進一步推動及擴大數位生態系 。

展望5G，財務長陳宇紳表示，中華電信月租型5G用戶已超過300萬，業界市占最高，4G升5G用戶正穩定成長中。郭水義表示，中華電信第三季各項業務展現健康的成長動能，儘管去年同期基期較高導致財務表現年增率相對下滑，但各事業群在第三季展現強勁韌性，行動服務營收年增率達6.9％，已連續30個月成長，行動4G升5G月繳金額提升亦維持44％年增長。中華電信行動服務營收市占率逐季攀升，截止至第三季為止已超過40％，客戶數市占率亦成長至37.1％。

中華電信2日公布自結第三季合併營收536.6億元，年增0.3％，稅後純益90.9億元，年減2.9％，EPS為1.18元，符合預期。