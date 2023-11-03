是方前三季EPS 9.34元 創同期新高

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是方電訊2日公布第三季財報，受惠IDC機房、雲端應用服務雙引擎熱轉，以及LY2新機房即將在2024年第一季營運的預期效應，帶動前三季累計營收達24.18億元、每股稅後純益（EPS）9.34元，雙創同期新高。

除了營收表現搶眼，是方日前榮獲2023第一屆「IT Matters Awards」最佳IT雇主獎，成為財報之外的一大亮點。

展望2024年，是方董事長吳彥宏、總經理劉耀元表示，LY2預定明年第一季商轉，IDC機櫃需求增溫，整體營運展望樂觀。

是方第三季營收8.22億元，創單季新猷，8月盈餘轉增資後以加權平均股數計算，單季EPS 3.11元，累計前三季營收24.18億元，年增5.97％，毛利率48.6％，優於去年同期的46.97％。四大產品線中，IDC機房服務累計營收7.62億元，年成長6.41％，雲端應用服務營收3.90億元，年成長6.48％。

吳彥宏表示，IDC業務主要受惠客戶需求增加，以及企業數位轉型加速，雲端業務成長則來自既有公有雲服務外，亦積極拓展私有雲及混合雲服務有成；除此，是方強化產能布局，包括LY2新機房招商業務，以及與各國電信龍頭擴大合作，可快速有效解決企業跨境連線問題，加上更高規格的雲端應用服務效能及網路安全性，支援客戶全球化布局，可望進一步推展業務成長動能。