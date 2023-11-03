華擎Q3賺逾3億季增95.6％

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板卡廠華擎擺脫近一年產業調整低潮，第三季在旗下四大產品線業務齊揚下，營收、獲利同步寫下近六個季度來新高，稅後純益較上季飆漲95.6％、並年增逾七成，達3.09億元，單季每股稅後純益（EPS）2.53元，回升至大幅超越疫情前單季營運水平。

在外界關注的AI伺服器部分，華擎受到輝達（NVIDIA）GPU供應緊俏，加上手上首波主要開發專案集中於明年第二季量產，華擎目前在AI伺服器的發酵時程，也似較其它ODM廠緩些，預計明年上半年才會陸續有所貢獻。

不過法人預期，華擎因今年上半年營運基期已低，且板卡市況明年可望進一步回到正常軌道，將推動其成長動能延續至明年上半年。另看好AI伺服器也將自有年第二季後陸續帶來貢獻，預估華擎今年度營運表現雖將較去年微幅收斂後，但明年可望以彈升年增幅向上。

上半年整體PC、板卡產業庫存調整結束後，華擎旗下主板及顯卡業務，於第三季有優於預期的出貨動能，加上適逢迷你電腦／IPC專案拉貨，推升其該季獲利能力回暖，雙率皆較上半年明顯增長。其中毛利率重返2字頭、達20.12％，營益率則跳升至5.78％。

受到上半年營運動能走弱影響，華擎今年前三季累計合併營收133.84億元，雖回歸年正成長，惟雙率及獲利表現仍皆呈現年減。其前三季毛利率及營益率分別為18.96％、4.32％，稅後純益5.92億元、年減逾43％，EPS4.85元。