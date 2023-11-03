慧榮科上季營收成長超預期

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慧榮科技公布2023年第三季財報，營收1億7,233萬美元，與前一季相比增加23％，超過原先預期，與去年同期相比減少31％。

第三季毛利率42.5％，稅後淨利2,106萬美元，每單位稀釋美國存託憑證（ADS）盈餘0.63美元（約新台幣20元）。

主要產品線營收與上一季相比，第三季SSD控制晶片成長5～10％，eMMC／UFS控制晶片大幅成長100～105％，SSD解決方案則微幅減少5～10％。

慧榮科技總經理苟嘉章表示，對第三季營收的表現感到滿意，第三季通路庫存水位已回復正常，OEM訂單也在節日需求旺季前加速成長。SSD控制晶片季營收持續成長，eMMC／UFS控制晶片營收也呈現復甦。

展望未來，苟嘉章預期，第四季業務將持續復甦，通路庫存逐漸正常化和OEM需求將進一步提升，促使第四季的營收季成長。

慧榮科技預估，2023年第四季營收將介於1億9,000萬至1億9,800萬美元之間，較第三季成長10～15％，毛利率介於42.5％至43.5％之間。

針對與美商邁凌科技間有關違反合併協議之爭議，慧榮科技已向新加坡國際仲裁中心提起仲裁要求，除要求邁凌支付1.6億美元的終止費，尚包括賠償因其蓄意重大違反合併協議所產生的利息、成本和對慧榮產生的重大損害等。