商辦百億級大案 遍地開花

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11大建商布局商辦和廠辦推案金額調查

商辦推案潮來了！宏大國際資產公司2日最新調查顯示，台商回流潮方興未艾，加上政策調控方向「打住不打商」，建商也紛紛從住宅市場轉進商辦市場布局，光是推案達百億級以上，就至少有11家，在全台遍地開花；其中，興富發建設、鼎越開發2大公司，躍居千億級商辦「推案王」，海量推案；華固、國揚、長虹、潤泰新等，推案金額也都逾500億元。

宏大國際資產總經理陳益盛表示，近幾年海外台商回流已突破2兆餘元，上市櫃公司近三年每年稅後純益達3～4兆元，房市直接受惠，房價漲不停；直到2022年央行連續升息，加上政府持續「打炒房」，住宅市場終於量縮、價微跌。

陳益盛表示，建商為因應市場轉變，除產品策略從豪宅將向小宅，並壓低總價之外，大型建商也紛紛轉型，跨足商用不動產開發行列，以創造更好營收。

宏大國際資產公司調查，至少有11家建商，推出商辦及廠辦新案，銷售金額都超過100億元門檻以上。其中，興富發建設、鼎越開發2家，案量都突破1,000億元；至於華固、國揚、長虹、潤泰新等，商辦總銷金額也都超過500億元；豐邑、聯聚、遠雄、忠泰、京城等，都在100億元至300億元以上。

陳益盛估計，上述11大建商手中的商辦及廠辦可售金額，加總可望超過6,000億元，佔總體推案量約1.5兆元的比重高達4成，對建商未來營收貢獻可望攀升；至於案數則達37案，以興富發囊括10案最多；就區域分析來觀察，台北市占17案，約達46％，依次為新北市10案、台中市6案、高雄3案、桃園1案。

陳益盛分析，商用不動市場從2019年迄今續熱，近五年全年成交金額每年都超過1,000億元，且一年高過一年，到2022年已高達1,640億元，創歷史新高；2023年至10月底止，也達近1,200億元。其中商辦和廠辦類型，2022年達715.5億元、佔43.6％。

2023年商用不動產交易金額雖略下滑，但商辦和廠辦比重卻提高到54％。陳益盛表示，將因為商辦大樓的完工及進駐，使商辦產生外溢現象，預估3～5年後，許多商圈也將出現結構性轉變。