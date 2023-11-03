前三季繼承移轉年增14％ 創同期新高

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高房價加少子化，年輕躺平族愈來愈多，「等房風」逐漸形成，內政部公布前三季全台繼承移轉共5.85萬棟、年增14％，創統計以來同期新高，全台有八個縣市繼承占整體移轉比重超過2成，代表每10筆移轉登記至少有2筆來自繼承，其中澎湖縣繼承移轉比例高達44％，比買賣移轉占比35％還高。

內政部統計顯示，隨著過去享受經濟紅利的戰後嬰兒潮世代，多已進入70多歲高齡，不動產繼承移轉隨之增加，20年前每年繼承移轉約3萬棟，占整體不動產移轉約6％；10年前增加至4萬棟、占整體移轉約9％；去年達7萬棟、占整體移轉14％，今年繼承移轉更已占整體移轉的17％。

大家房屋企研室總監郎美囡分析，打炒房政策影響房市買賣交易量走低，近幾年房價高漲讓年輕族群選擇躺平，加上少子化的社會結構變化，等房風逐漸形成，繼承移轉棟數逐年增加。

比較買賣移轉與繼承移轉的占比，今年前三季全台不動產移轉登記有17％來自繼承移轉，買賣移轉則占62％，而各縣市繼承移轉比例，台北市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣及澎湖縣等8個縣市繼承比例超過20％，澎湖縣有高達44％來自繼承，超過買賣移轉比重。台北市是六都中唯一繼承移轉比例超過20％的都會區，且台北市買移轉僅占46％，也是買的少、等的多的都會區。

相較下，人口結構較年輕的城市如新竹縣市、桃園等，繼承移轉的占比約在1成左右，買賣移轉則達7成以上。

郎美囡表示，台北市不動產價值高，房產入手門檻高，若有房可等對年輕人來說相對輕鬆，另外，持有多年轉售可能土地增值稅高，由於繼承免徵土地增值稅，影響屋主生前移轉的意願，反而留著讓晚輩繼承者愈來愈多。