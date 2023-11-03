前三季出口量、值雙雙下跌 自行車出口均價 逆勢成長3成

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台灣自行車產業2023年前三季出口實績

受到產業調整庫存影響，台灣自行車前三季出口量與出口值雙雙下滑！整車與電動輔助自行車（E-bike），前三季出口量均衰退逾2成，業界預期，E-bike今年整體出口量恐將跌破百萬台大關！而自行車主要零件前三季出口金額大幅縮水近300億元台幣、衰退約4成。

其中，台灣整車前三季出口量雖突破百萬台、來到109萬台，惟在產業去化庫存影響下，出口量仍然下滑25.7％，尤其是北美自由貿易區，前三季整車出口量下滑近四成最明顯；值得一提的是，整車前三季出口均價已衝破1,000美元大關，年增約3成，因此整車前三季出口金額僅微幅小跌3.68％。

台灣E-bike前三季出口量58.25萬台，年減24.15％，雖然出口均價提高15％、來到1,714美元，惟出口金額仍呈現年減12.2％！台灣2022年E-bike整體出口量達103.5萬台，眼看今年前三季E-bike出口量還不及60萬台，業界推估，今年E-bike整體出口量恐將跌破百萬台大關。

而歐盟、北美自由貿易區是台灣E-bike兩大主力市場。台灣前三季對歐盟的E-bike出口量近36萬台，占了E-bike整體出口量逾六成，尤其以荷蘭與德國為出口大宗；北美自由貿易區的美國、加拿大、墨西哥，前三季E-bike出口量12.76萬台，年減約38％，尤其是美國市場，E-bike出口量大減四成最明顯。

台灣E-bike出口量最大的就是自行車雙雄-巨大與美利達。其中，美利達前三季因配合客戶調整庫存，E-bike出口量估減少逾2成，法人預估，美利達2023年E-bike整體出口量將年減約25％，明年E-bike可望恢復出口動能；巨大集團認為，在E-mobility、環保、運動三大趨勢下，E-bike與中高階自行車持續帶來銷售動能，依然看好中長期產業發展。

台灣自行車產業今年面對戰爭、通膨影響造成全球經濟疲弱，是全球自行車產業最艱難的一年。業界預估，明年第二～三季，庫存去化有望重返健康水位。