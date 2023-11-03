中華MG ZS扮黑馬 業績氣勢如虹

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中華車旗下MG品牌銷售氣勢如虹，自去年HS登台憑藉「超規滿配」策略，銷售狀況一路攀升，隨ZS接力於今年8月底發表後續開花結果，10月領牌以1,787輛創單月新高，月增43％、年增5.12倍，更擠進前十大品牌。

MG在HS上市後，快速在市場上掀起熱烈討論，更在短短導入不到一年時間，以每月突破千輛的銷量蟬聯7、8月份國產中型SUV級距冠軍；跨界休旅ZS同樣大放異彩，祭出舊換新價69.9萬元一舉搶市成功，上市一個月就拿下國產跨界小休旅（CUV）亞軍。

因此儘管MG目前僅有HS及ZS兩大車款，不過憑藉休旅雙雄分別拿下休旅車及跨界小休旅級距雙料亞軍，也推升MG今年前十月領牌已達到1萬286輛，迅速在台灣創下累計突破一萬名車主的全新里程碑。

中華車分析，MG品牌全新ZS上市後，雙雄訂單持續拉升，在滿手訂單情況下中華車也持續擴產力挺，從去年品牌登台初期每月300輛左右交車水準，拉升至現在每月1,500輛以上之水準，未來產能將穩定逐步提升且營收持續看俏。

事實上，看準國內休旅車市場，多個品牌在今年都強化推出各級距休旅產品，不過中華MG今年再接再厲推出ZS，依循著品牌大滿配銷售策略，可說標配精銳盡出，不但具同級唯一Level 2智慧駕駛輔助功能，還以舊換新69.9萬的震撼價格持續攻城掠地，讓原先預估月銷500輛銷售目標輕鬆達陣，10月交車即已達到751輛。

除擁有同級罕見配備Leve 2智慧駕駛輔助系統，ZS配備還包括BSD盲點偵測系統、360度環景影像輔助系統、駕駛座六向電動調整、後座冷氣出風口、沉浸式全景天窗等眾多產品競爭優勢，並透過主打新潮外型、質感內裝、跨級配備以及靈活空間四大賣點積極搶市，讓MG品牌上市首月即繳出亮眼成績。

為配合產銷提升，MG目前積極進行經銷拓點，全台服務據點已從去年品牌導入台灣時的9間展示中心與8間服務廠配置，翻倍成長到目前共有18間展示中心與22間服務廠規模，MG旗下經銷商信心加碼對於品牌投資力道，穩健朝向五年之內達成50間展示中心與60間服務廠的目標邁進。