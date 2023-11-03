機械公會籲政府 助換國產設備

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台灣機械工業公會理事長魏燦文2日建議政府，利用當今國際的綠色製造課題，補助國內製造業換購國產高效能生產設備，不但可擴大內需、啟動國內經濟的活水，也可加速機械產業配合政府2050淨零排放的目標，朝向智慧製造、淨零減碳，產業升級的發展邁進。

機械公會2日召開機械業淨零永續推動委員會，邀請低碳領域近40位產、學、研代表出席，探討機械業下一個低碳轉型可再強化及推動工作。

魏燦文表示，歐美等工業大國廠商，近年來對外採購時，紛已開始要求供應商須符合綠色製造的標準。機械公會去年成立「機械業淨零永續推動委員會」，希望藉此平台，瞭解且彙整機械廠商轉型的需求，提供政府在訂定政策與分配資源時的參考依據。

魏燦文表示，近年，全球高通膨、高利率、戰爭與中國大陸景氣不振，長期以出口為主的機械業進入低迷寒冬。建議政府利用當今國際綠色製造課題，補助國內製造業換購國產高效能生產設備，不但可擴大內需、啟動國內經濟的活水，也可加速機械產業配合政府2050淨零排放目標，朝向智慧製造、淨零減碳，產業升級發展邁進。

魏燦文指出，製造高效能生產設備方面，台灣機械業已緊鑼密鼓展開，由於台灣中小企業占大多數，仍需政府動員產學研之力，協助業者投入節能設備的研發及生產。