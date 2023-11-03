前往主要內容
工商時報LOGO

機械公會籲政府 助換國產設備

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台灣機械工業公會理事長魏燦文2日建議政府，利用當今國際的綠色製造課題，補助國內製造業換購國產高效能生產設備，不但可擴大內需、啟動國內經濟的活水，也可加速機械產業配合政府2050淨零排放的目標，朝向智慧製造、淨零減碳，產業升級的發展邁進。

機械公會2日召開機械業淨零永續推動委員會，邀請低碳領域近40位產、學、研代表出席，探討機械業下一個低碳轉型可再強化及推動工作。

魏燦文表示，歐美等工業大國廠商，近年來對外採購時，紛已開始要求供應商須符合綠色製造的標準。機械公會去年成立「機械業淨零永續推動委員會」，希望藉此平台，瞭解且彙整機械廠商轉型的需求，提供政府在訂定政策與分配資源時的參考依據。

魏燦文表示，近年，全球高通膨、高利率、戰爭與中國大陸景氣不振，長期以出口為主的機械業進入低迷寒冬。建議政府利用當今國際綠色製造課題，補助國內製造業換購國產高效能生產設備，不但可擴大內需、啟動國內經濟的活水，也可加速機械產業配合政府2050淨零排放目標，朝向智慧製造、淨零減碳，產業升級發展邁進。

魏燦文指出，製造高效能生產設備方面，台灣機械業已緊鑼密鼓展開，由於台灣中小企業占大多數，仍需政府動員產學研之力，協助業者投入節能設備的研發及生產。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 84萬鴻海股東不要看！郭明錤揭富士康明年大利空

  2. 260萬人準備領錢！11月台股ETF除息時間、配息金額出爐

  3. 獨家／保險局檢討特定癌險給付 多張保單恐停售

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。