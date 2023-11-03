全聯攜大潤發 挑戰最強回饋

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超市龍頭全聯在收購大潤發一年來持續聯合促銷，今年全聯25周年慶更與大潤發聯手擴大回饋，除撒出2.5億元點數回饋，包括送現金4,000萬元、首發30億電子樂透卡等均屬史上規模最大，預計在這波為期11周促銷下有望衝出雙位數成長，挹注全年業績目標衝破2,000億元。

全聯總經理蔡篤昌表示，25周年對全聯來說別具意義，年末回歸到身為全民超市的初衷，透過最有感實際回饋，感謝支持全聯的千萬會員；從「實在真便宜」出發，且誠意十足，其他通路回饋雙11一天，全聯是連續回饋11周，破天荒祭出4,000萬獎金，挑戰台灣通路史上最強回饋。

全聯自3日起至2024年1月18日前，福利卡友於全聯門市、小時達或隔日達單筆消費每滿1,000元，可周周抽現金，首次發行「電子禮卡」，卡面印有吉祥物福利熊的全聯樂透卡，每張面額1,000元，一次至少要買2張，「電子禮卡」限量發行30億元。

蔡篤昌指出，今年周年慶首度聯手大潤發，大潤發會員於大潤發單筆消費每滿2,000元，即享1次抽現金機會。全聯估算，今年周年慶送4,000萬現金加上點數回饋，預計要灑出2.5億元回饋，創台灣通路史上紀錄。

蔡篤昌表示，小時達外送今年來續成長20％，目前全台擁有uber eat與foodpanda門市占90％，有10％擁三平台，訂單相對增1倍，品項擴增至8,000項，未來考慮全數三平台化。