雪鐵龍C4 & E-C4 新世代跨界掀背

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隸屬全球第四大STELLANTIS汽車集團，創立於1919年的法國CITROEN雪鐵龍汽車，以其前衛大膽設計、未來科技座艙、高品質舒適性及豐富駕駛樂趣獨步世界車壇，正是以其百年品牌高度，雪鐵龍發表新世代跨界掀背－CITROEN C4 & E-C4，總代理寶嘉聯合抓住商機迅予導入，建議售價106.9萬元起。

全新CITROEN C4 & E-C4以品牌語彙結合雙人字型齒輪廠徽，完美融合法式美學工藝，全車空力線條勾勒出時尚掀背美型，同時採專利Airbump預防開門碰撞摩擦裝置，而後窗、尾門、後擾流、雙人字型LED尾燈更建構出難以錯認的迷人造型。

大面積切削對稱式中控台帶出個性風格，車內以極簡風格5.5吋數位儀錶搭配10吋全彩觸控螢幕，內建TomTom導航圖資，更以繁體中文介面整合通訊、影音娛樂及行車資訊等功能。此車係以掀背車融合運動休旅功能，將後座椅背全傾，行李容積將擴增至1,250公升。

全新世代C4 & E-C4兼具純油、純電兩種動力。純油採蟬聯國際引擎大賞之1.2升PureTech渦輪引擎，最大馬力130匹，扭力高達230牛頓米，平均油耗可達17.7Km/L，純電版E-C4則搭載永磁馬達，動能可達136匹/260牛頓米，據WLTP續航里程可達357公里；若依能源局NEDC續航里程可達378公里。此車採CCS1充電規格，直流電補電至80％僅需24分鐘，CITROEN將提供驅動電池8年/16萬公里保固。

全新C4 & E-C4承襲先進舒適車艙設計思維，為同級唯一搭載專利PROGRESSIVE HYDRAULIC CUSHIONS魔毯液壓懸吊系統，能自動依照路面顛簸幅度進行吸震，無論是持續性碎震抑或道路坑洞，都能提供魔毯般平順行車，好消息是即日起全台CITROEN展示中心除提供CITROEN C4 & E-C4賞車，更同步開放試車體驗，消費者可直接利用CITROEN官網進行線上預約試乘。