東華ESG辦公室 研討瀝青鋪面氣候管理

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面對氣候變遷嚴重威脅，世界各國宣示2050淨零排放政策，國立東華大學ESG辦公室攜手社團法人中華鋪面工程學會日前共同舉辦第22屆中華民國鋪面工程學術研討會暨第五屆永續與創新基礎建設國際研討會，並以氣候變遷為主軸，舉辦「瀝青鋪面工業氣候管理目標－實現淨零碳排」活動，透過專題演講、國內道路主管機關如交通部高速公路局、交通部公路局、內政部國土管理署、台北市政府工務局、新北市工務局為與談以及學術論文發表，使國內鋪面工程相關從業人員透過此專題活動，能建立內部對於碳盤查概念，並可藉由盤查結果及自身需求，進行企業產品碳足跡或碳減量等碳管理工作，創造節能及降低成本機會，達成產品與企業低碳競爭優勢與價值。

台灣自2022年3月發布「臺灣2050淨零排放路徑」，因應今年2月公告施行「氣候變遷因應法」，除了延續過往碳盤查要求外，也強調碳費、自願減量與總量管制等碳定價機制，掌握自身溫室氣體排放量並進行碳管理將是各個產業重要課題。

國立東華大學成立洄瀾學院ESG辦公室，由副校長徐輝明教授主持，並派任材料科學與工程系簡孝存擔任執行長，期望透過學校資源與技術協助各領域了解淨零趨勢，並透過現場診斷、輔導、交流等協助業界發展智慧化與低碳化，將碳管理列入企業營運策略一環。