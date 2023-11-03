德昌 推膠原蛋白黃金組合

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膠原蛋白是構成人體蛋白質之一，占總蛋白質約3分之一。皮膚中便占四分之三，負責修補和再生的工作。膠原蛋白不但能夠保持青春美麗，還可以強化骨骼正常發育。從魚類中萃取出來的膠原蛋白分子小，易吸收。

德昌事業表示，玻尿酸（Hyaluronic Acidru，簡稱HA）學名為透明質酸，是一種外觀透明，具高度黏彈性的多醣類膠狀物質。忙碌現代人最要補充維生素D3，維生素D3可以增進鈣吸收，幫助骨骼與牙齒的正常發育，維持血鈣平衡，助於維持神經、肌肉的正常生理。

經營55年擁有10萬會員，德昌事業獲專利以高科技革命性配方，帝王膠原蛋白＋玻尿酸＋D3的黃金組合，高濃度玻尿酸攝取量每日80毫克（符合國家衛服部最高規範），高貴而不貴，1盒30錠／15天份，原價700元，促銷包6盒2,000元，每購一組贈送女人寵愛一生，青春美麗（蔓越莓、櫻桃、巴西莓），1包30粒／30天份（股票上市製藥集團製造）。

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