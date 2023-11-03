新壽 樹立綠色客服新標竿

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新光人壽長期落實ESG，將低碳理念融入於日常，形塑企業綠色文化，日前新北市分公司客戶服務櫃檯，榮獲ISO 14067客戶服務櫃檯臨櫃服務產品碳足跡認證，並於11月1日舉行授證儀式，成為保險業界最低碳足跡排放的營運據點，代表新光人壽樹立綠色客戶服務新標竿，以行動實踐對社會及環境永續發展的承諾，備受專業機構肯定。

ISO 14067碳足跡認證為國際性的標準，用於評估企業的產品或服務所產生的碳足跡，針對產品或服務生命週期內排放的溫室氣體，設定一致性規範與計算方法。新光人壽新北市分公司客戶服務櫃檯經英國標準協會的查證，於人身保險服務的生命週期內，臨櫃服務每服務一人次僅排放碳足跡0.78公斤二氧化碳當量，顯見新光人壽兼顧完善且環保的優質保險服務。

新光人壽表示，全球溫室氣體大幅增加，導致全球暖化與極端氣候頻傳，淨零排放已成為全球趨勢，新壽肩負守護環境的責任，明訂內部碳價，掌握排碳成本及減碳效率，以降低企業整體的碳排放量，近年已取得ISO 50001能源管理系統、ISO 14046水足跡標準，以ISO 14064-1：2018溫室氣體盤查作業等查證。此外，新壽今年也建置完成櫃檯數位化，推廣數位文件、電子通訊以及電子保單，不僅節省資源，可減少紙張消耗和廢棄物產生，期攜手保戶推廣綠色金融，持續響應全球氣候行動，共同守護地球家園。

新光人壽成立邁入60年，將持續秉持「低碳 、創新 、共好」的永續理念穩健經營，發揮企業核心能力，積極落實各項ESG行動，落實公平待客，提供優質金融保險服務，滿足客戶保障需求，邁向企業永續經營。