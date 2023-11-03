宏捷科10月營收3.26億 雙增

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宏捷科近月來營收表現

手機需求回溫，PA族群成長動能轉強，砷化鎵代工廠宏捷科（8086）10月營收3.26億元，連六個月繳出年月雙增的亮眼成績，累計前十月營收也重返成長軌道，公司指出，第四季營運展望樂觀，預估將季增20～25％，全年營收力拚年成長2成、上看26億元，且明年首季亦有望淡季不淡。

聯發科、高通（Qualcomm）相繼釋出對手機市場前景的樂觀展望，受惠於大客戶的需求情況轉佳，宏捷科10月營收也衝上了3.26億元，月增13.2％、年增1.65倍，累計前十月營收19.79億元，年增3.48％、轉為正成長，且已逼近去年全年21.64億元的水準。

展望後市，宏捷科指出，目前急單多已轉為regular order，且客戶也會提供forecast（出貨預估），情況較上半年明顯轉佳，第三季毛利率明顯拉升，看好第四季的需求就會回歸疫情前水準。

而且明年第一季雖為傳統淡季，但受惠疫情三年來沉寂已久的換機需求湧現，營收將有望維持與第四季相當的高檔，呈淡季不淡營運表現。

宏捷科第三季營收7.84億元，若以公司預估單季成長幅度調升至20％～25％計算，第四季營收可望逼近10億元整數大關，公司預估，全年營收可望衝上26億元，較去年成長約20％；目前產能利用率已約升至60％，而為因應訂單需求，公司也正積極回補人力。

資策會MIC預估，5G手機滲透率2024年將自今年的59％成長至68％，而針對出貨狀況，今年受到市況影響，預估全球5G手機出貨6.6億台，年成長4.5％，2024年預估出貨則將達7.8億台，年增高達18.7％。

法人分析，華為Mate 60系列手機推出銷售熱度高，催動蘋果、非蘋陣營全速加速衝刺5G新機，市場需求增溫，先前聯發科也提及AI將帶動智慧型手機換機潮，加上中美科技戰下，陸系國產手機排除美系供應商，轉向穩懋、宏捷科國內兩大廠，均可望推動國內PA大廠成為中美科技戰受惠者。