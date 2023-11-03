明泰：Q4營運可望較Q3好

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明泰（3380）第三季營收獲利受客戶調整庫存影響，單季稅後淨利大幅季減65％，每股稅後純益（EPS）僅0.15元；針對第四季展望，該公司表示，預期客戶端庫存調整持續，但力道減緩，營運可望較上季稍好，就明年來看，上半年不確定性還在，但看來景氣比今年好一些，將力求明年業績優於今年。

明泰表示，客戶庫存調整衝擊，從各產品線分布來看，第三季無線寬頻網路占比41％、區域都會網路42％、企業行動方案及其他6％，值得關注的是，第三季數位多媒體網路營運占比提升至11％，主要是越南廠進入量產的推升，現階段數位多媒體的占比會先以二成為目標，明年越南廠的營運占比持續提升，成為明泰重要營運重心。

明泰財務處副處長莊榮輝表示，今年前三季下修之後，主要產品線中，無線寬頻因基期較低，預計第四季到明年都將有較佳的回升表現，而數位多媒體網路則因越南廠投產，帶動出貨增加，後市成長展望較佳，僅區域都會網路長期都呈現穩定出貨，後市維持穩健表現。

明泰表示，第四季調整庫存力道可望較第三季減緩，但仍將影響明泰營運，預計期第四季營運可望較第三季小幅回升，但若以全年來看，今年營收預估將小幅低於去年。

市場關注CPO（Co-packaged Optics，共同封裝光學元件）技術，將矽光晶片、交換器晶片、RF晶片等共同封裝，減少訊號傳輸經過多個媒介而降低訊號與能量的損失，以有效地應用於數據通信和光學應用。

莊榮輝說，明泰CPO專案開發還在進行中，採行博通解決方案，最快明年上半年先推出32埠的400G產品。