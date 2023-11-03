MSCI半年度調整 3投顧看好4檔有機會納入成份股

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MSCI半年度調整 三大投顧看法

MSCI明晟指數成份股半年度調整預估9～15日間公布，並於月底盤後生效，由於外資與許多基金、ETF按MSCI權重做投資，對個股波動與影響相當，台新、兆豐、萬寶等三家投顧一致認同，世芯-KY（3661）、台光電（2383）、奇鋐（3036）、文曄（3017）等四檔可望納入成份股。

據統計，投顧預期可望納入MSCI台股成份股計有八檔，其中世芯-KY、台光電、文曄、文曄等四檔，得到三家投顧一致亮燈認可，台新投顧另認為金像電、致茂有機會；兆豐投顧則看好信驊、東元可能入選。

而第三季底市值排名墊底的五檔個股，可能在此次半年度權重調整中遭剔除，分別是巨大、譜瑞-KY、寶成、億豐、臻鼎-KY等，投顧法人分析，這五檔市值較落後、相比第二季也縮減了不少，因而剔除的機率偏高。

萬寶投顧表示，世芯-KY、信驊是台灣的股王、股后，當股價拉高、市值也會跟著抬升，若股本不會太小，相對就容易被選入MSCI台股成份股中。

另外，台光電、奇鋐漲幅大，且同時是AI概念股；法人表示，較沒把握的應該是東元，由於東元偏向充電樁、儲能等概念股，較難預測是否納入MSCI成份股。

台新投顧表示，截至第三季底，台灣上市櫃公司市值排行前100名，但非MSCI成份股的個股，都有機會選入MSCI成份股，以市值增減排列，考量個股市值上升較多、外資持股比率等因素，做出選入與剔除的歸納。

法人指出，台股占MSCI新興市場指數、亞洲除日本指數的權重，預期將被小幅調降，由於第三季來，外資大賣台股逾3,500億元，近四年來15次MSCI權重調整，有11次調整與外資買賣超方向一致，正相關比率逾7成，本次預期台股權重調整宣布後，恐影響外資偏向賣超。

此外，比較第三季MSCI新興市場指數權重排名前五名，印度漲1.71％、中國大陸跌2.86％、巴西跌1.29％、台灣跌3.32％、南韓跌3.87％，加上台股市值占亞太國家（除日本外）比重雖增0.21％，但中國大陸增幅最大，恐排擠台股權重。