雙D族群攻勢再起 法人買超「這檔」2.8萬張

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

雙D族群2日股價表現

受惠消費電子終端需求可望觸底回升，帶旺面板（Display）、記憶體（DRAM）「雙D」族群攻勢再起，友達（2409）、群創（3481）2日上漲逾3％，記憶體模組廠輪動表態，十銓（4967）領頭攻上漲停，相關個股全面收紅。

台股2日在美聯準會（Fed）11月不升息消息激勵下，指數強彈358點，多方攻勢多點開花，受惠產業景氣預料將擺脫谷底，進入正向循環的面板、記憶體兩大族群也同步吸金，相關個股成為三大法人積極回補目標。

其中，記憶體族群受到美光股價大漲近4％帶動，推升DRAM相關個股強勢表態，十銓強攻漲停，宇瞻上漲逾5％。萬寶投顧總經理蔡明彰認為，全球最大記憶體生產商南韓三星電子預測2024年記憶體市場邁向復甦，自2023年第二季起，PC對記憶體需求上升，另生成式AI也增加記憶體需求，相關個股出現輪動上漲表態趨勢。

台新投顧副總黃文清指出，記憶體自2023年第四季供需轉向平衡，各產品線報價同步翻揚，預估2024年DRAM供需比從106％好轉至92.7％，進入上升循環，在產業基本面轉佳情況下，有助於資金進場卡位。

在面板部分，友達受惠電視面板價格上漲，以及匯率因素帶動營收、第三季毛利率較第二季回升，單季營收701.1億元，季增10.7％、年增41％，反映品牌廠年底備貨出貨面積增加，消費型產品備貨需求延續，帶動面板價格走揚。

而TV營收顯著增加，為第三季營收成長主要貢獻來源，第四季雖是傳統淡季，但產品平均售價仍可望小幅度向上，整體來看，面板產業供需持續在改善之中。

展望2024年，中信投顧預期，電視終端市場將受惠多項國際賽事舉辦，下半年開始回到較穩定狀態，在顯示器及筆電應用，正面看待AI PC、WINDOWS系統轉換所帶來的換機潮。而車用方面，Display HMI目前占車用營收10％以上，估2025年將占整體車用營收4成水準。