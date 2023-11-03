兆豐證 捐贈第二座金融理財愛的書庫

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讓金融教育往下扎根！全國第二座「金融理財愛的書庫」11月1日在台南市大同國小全校師生的期待下歡喜啟用。由兆豐證券攜手財團法人台灣閱讀文化基金會共同成立的第一座愛的書庫於去年在新竹縣橫山國中落成，獲得師生熱烈迴響，今年進一步讓書香傳遞到南台灣。「金融理財愛的書庫」適讀年齡從國小一路涵蓋至成人，引導閱讀者學習正確的理財觀念及風險意識。

兆豐證券董事長陳佩君、總經理吳明宗聯袂出席11月1日舉行的揭牌典禮，與台南市教育局主秘楊智雄、台灣閱讀文化基金會董事何正卿及台南市東區大同國小校長李素珍等人共同揭牌。陳佩君致詞表示，遵循兆豐金控董事長雷仲達期許集團各子公司，結合金融本業的核心職能，力行企業社會責任並且發揮正向影響力，兆豐證券持續積極落實與社會共榮、發展多元性的社會關懷行動，而「愛的書庫計畫」體現兆豐證券對於推廣金融基礎教育、實現普惠金融所投注的決心。

兆豐證總經理吳明宗指出，除了成立書庫幫助學齡階段的孩子涵養知識，兆豐證券今年亦開辦了兩場「國中小教師金融理財研習營」，9月更在總公司舉辦首屆企業參訪活動－「探索兆豐證券的多重宇宙」，邀請高中及大專在校生進行一日金融體驗，以多元方式擴大金融育才的目標。

台灣閱讀文化基金會董事何正卿表示，17年來在大眾的友善支持捐助下，已在全台22縣市學校設置了365座「愛的書庫」，成為全台老師可以免費借書的書庫平台，目前已累積超過2萬箱書籍，總借閱人次已突破6,836萬，基金會希望透過如此的共讀分享模式，讓閱讀智慧持續循環，傳遞台灣一個個未來的希望。台南市東區大同國小校長李素珍亦認同表示，樂見產學合作，一起為孩子從小扎根金融教育和理財知識。

兆豐證券去年成立首座「金融理財愛的書庫」後即思考如何進一步推廣金融教育，今年6月、9月在新竹縣橫山國中及台南市東區大同國小，進一步主辦了兩場針對國中小教師的金融研習講座，兩場總計超過百名的國中小教師到場聆聽。