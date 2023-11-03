年底行情可期 可逢低進行布局

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總經與市場觀察：近期多位美國聯準會官員的發言顯示，聯準會已由持續升息轉為維持長時間的高利率，並持續透過後續的經濟數據評估政策效果。日前美國公布9月零售銷售為月增0.7％，高於預期的0.3％與前值的0.6％，其他如失業率、新增就業與初領人數等經濟數據，反應美國經濟受惠於財政政策的效果，但在考量財政政策效果疲乏導致經濟開始下行以及地緣政治風險，並且聯準會希望透過更多經濟數據在確認落底後再行降息，故聯準會在本次會期暫停升息。

雖然鮑爾表示，若聯準會看到經濟成長有進一步反彈跡象就會再次升息，但由於近期美國10年期公債殖利率一度突破5％並維持在4.8％附近的高檔有利於壓抑通膨，部分聯準會委員認為短期升息必要性降低，目前由CME Fed Watch Tool顯示直到2023年底不升息的機率為80％，但不排除第四季到2024年第二季期間內仍有一次升息，目前顯示2024年第一季的不升息機率60％。

最近主要干擾盤勢的因素仍為地緣政治風險，如10月初爆發的以巴衝突導致避險情緒升溫，資金由風險性資產轉往避險性商品如黃金與公債。若以巴衝突時間延長或擴大至其他中東地區，將有可能影響原油供給並進一步帶動油價再次上漲，這將使全球通膨出現反彈的危機。

美國商務部在10月17日頒布新的管制措施以擴大限制高性能晶片銷往中國大陸，除原先市場預期將遭到限制的NVIDIA降規版晶片A800和H800以外，採用顯示卡架構的L40S也在本波限制名單內，另AMD的新款晶片MI300系列以及Intel的Gaudi晶片都將遭到限制，整體受影響層面高於市場先前預期，導致AI與科技相關類股近期明顯拉回。

研調機構預測台灣出口在第四季受惠於較低的基期下有機會轉為年增長。近期公布的9月外銷訂單為514億美元，較8月回升11.7％，並創2023年來單月新高，但由於基期較高年減15.6％。

目前預期10月外銷訂單將收斂至個位數衰退並在11月及12月將有機會恢復成長。下半年GDP將逐季回升，央行對第三、四季預估將成長2.39％與5.22％，平均成長3.81％。隨出口、生產、銷量等實質面指標漸改善，10月底公布9月燈號回升至黃藍燈，在整體總經情勢開始緩和下，有機會帶動大盤回溫。

投資建議：

目前持續觀察台股16,000點整數關卡支撐，後續除觀察美國聯準會／財政部的動向，以及美債殖利率與地緣政治風險的變化，另由於台灣經濟基本面逐步回溫，景氣對策信號已轉為黃藍燈，仍有機會帶動大盤由轉為上行，可逢低進行布局。