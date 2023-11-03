群電營運帶勁 Q3三率三升

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群電近年獲利表現

群電（6412）第三季財報報喜，不單毛利率、營業利益率齊創高，喜迎三率三升。單季每股稅後純益（EPS）2.36元也攻上歷史次高，連帶推升前三季EPS達5.81元，樂賺半個股本。展望第四季，群電估第四季營收介於第二和第三季之間，將力拚與去年同期持平。

獲匯兌及產品結構改善加持，群電第三季財報揚眉吐氣，其中最令市場關注的是單季毛利率22.5％、營益率12.5％、淨利率9.7％，不論和上季或是去年同期相比，均呈「三率三升」，其中毛利率、營益率更同創歷史新高，另累計毛利率20.6％、營益率10.4％，淨利率8.5％也呈三率三升。

群電指出，第三季受惠旺季備貨需求，三大產品應用（PC相關、雲端智能及消費性電子產品）營收微幅季增，雖與去年相比小幅衰退，但PC相關營收已在本季重返年增，為明年市場復甦捎來好兆頭。

群電同步公布10月自結營收，達31.48億元，終止連12個月年減，雖僅年增1％，但為今年首見，惟因去年基期較高，累計前十月營收304.5億元，年減12.2％。 展望2024年，群電表示，大環境灰犀牛仍多，但並不悲觀，因疫情期間市場大量購買的NB可望自明年進入換機潮，尤其是商用經過一年的沉澱，明年應有望迎來觸底反彈。此外，智慧建築、大瓦特數電源、通訊和低軌衛星電源、伺服器用電源明年也都可望起飛，配合泰國北柳府新廠產能第四季量產，明年成長軌跡清晰可見。

就明年成長的四大動能言之，群電智慧建築業務可謂好案頻來，營收挹注已由去年5億多元激增至今年約15億元，由於目前在手專案金額已逾40億元，明年保有3成以上成長可期；至於伺服器電源近期中國、美國都有指標性客戶加入；之前投入開發的高階電源，包括360W電競筆電電源、180W的PD 3.1筆電電源及新一代衛星通訊電源均可望從今年第四季起陸續出貨，為明年營運帶來正面挹注。