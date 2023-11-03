新唐Q4保守 續衝BMIC產能

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新唐（4919）2日舉行法說會，總經理楊欣龍指出，第四季能見度偏低，主因客戶拉貨動能有限，加上部分產品有季節性壓力，雖有新產品導入，但相對保守看待第四季表現。

新唐車用BMIC（電池管理IC）客戶需求穩定，但近期客戶端因安全庫存已到頂，有進行季節性調整的動作。在伺服器BMC（遠端控制晶片）部分，楊欣龍說明，目前看到CSP、終端客戶資本投入相對上半年減少，現階段看第四季與明年上半年持保守態度。

楊欣龍也對明年景氣持謹慎樂觀看法。只要明年需求相當，少了通路商庫存，銷售狀況會相對樂觀，目前已見庫存有逐季去化的現象，預期未來每一季會往健康方向發展。

新唐財務中心副總經理賴秀芬也指出，觀察該公司庫存，已從第一季88億元、第二季84億元，第三季已降至83億元，反映庫存持續去化的趨勢。新唐第三季營收89.7億營收，稅後純益5.99億元，EPS 1.42元，毛利率42％，為今年來的新高點。

楊欣龍強調，該公司CSP MOSFET（金氧半場效電晶體）導入2024年新型號智慧型手機及穿戴式裝置中，截至本季度累計導入數量已逾2023年產品。新唐CSP MOSFET第三季新增導入台灣一家NB廠，目前共兩家台灣NB廠採用新唐產品。另，新唐今年持續擴充BMIC產能，基本上可以滿足客戶需求。