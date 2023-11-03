南茂上季乏利 記憶體營運有撐

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封測廠南茂（8150）舉行法說會，該公司第三季稅後純益5.80億元，季減7.6％、年減13.6％，EPS 0.8元。南茂董事長鄭世杰表示，下游持續庫存調整，加上夏季電費、產品組合影響毛利率，使得單季獲利下滑，展望第四季，鄭世杰目前認為，大致和第三季表現持平。

南茂第三季營收55.81億元，季增2.5％、年增6.2％，第三季稅後純益5.80億元，季減7.6％、年減13.6％，EPS 0.8元，低於今年第二季的0.86元及去年同期的0.92元，並創下近五個季度低點。前三季營收156.3億元，年減16.99％，稅後純益14.11億元，年減56.12％，累計EPS 1.94元。

先前南茂估計，今年營運可望逐季成長，但第三季獲利較上季下滑7.6％，鄭世杰表示，主因下游調整庫存的步調及時間較原先預期更慢，再加上7至9月是以夏季電費計價，單電費支出就比第二季多出逾7千萬元，此外，產品組合讓毛利率下滑，也都影響第三季獲利。

鄭世杰認為下游客戶庫存去化持續中，觀察終端市場需求也有雜音，目前對第四季營運動能審慎保守，預估第四季營運將持平第三季。

對明年展望，鄭世杰則是認為，需持續觀察至明年初，整體情況才會較為明朗。

在目前二大產品線市況，鄭世杰表示，受惠記憶體大廠降載效應，DRAM封裝急單略有增加，且NAND需求回升挹注，記憶體營運動能可望略優於驅動IC產品。

DDIC方面，車用面板與OLED需求相對穩健，終端需求不振下，影響大尺寸面板與手機產品的測試產能稼動，但高階測試機台稼動維持高檔，特定機種已趨滿載。