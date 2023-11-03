華孚 營收連三個月創新高

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華孚（6235）公告10月營收，無懼於十一長假工作天數減少，單月營收站穩5億元，以5.31億元連續第三個月刷新營收紀錄，月增5.4％、年增39.7％，由於第四季步入汽車產業旺季，法人預期，華孚本季營收看增。

受到台股指數下跌影響，華孚本周股價一度下探104.5元波段低點，以10月最高點155元起算，相當於股價已經大跌逾3成，股價摜破月線、季線重要支撐，目前暫時守住5日線。

華孚2日公告10月營收，無懼於十一長假導致工作天數減少，單月營收連續第二個月站穩5億元，以5.31億元連續第三個月刷新營收紀錄，月增5.4％、年增39.7％，第四季首月就開出亮麗營收成績單，替這一季的營收業績預留伏筆。

華孚上半年每股稅後純益達2.21元，第三季財報尚未公告，累計第三季營收達14.49億元，寫單季營收次高紀錄，季增1.32％、年增32.93％；累計華孚今年前十月營收已達47.58億元，已逾去年全年業績，較去年同期勁揚43.1％，而以第三季營收實績來看，法人預期，單季EPS仍可望站穩1元。

根據華孚法說會資料，華孚馬鞍山廠二期產能投產之下，帶動新能源車零部件（純電）衝高成營收主力，2021年第四季至2022年第二季之間，營收占比分別攀升至43％、44％、52％，非汽車應用（3C）一舉壓低至20％以下，帶動華孚產品組合、獲利結構改善。

隨含山廠2023年第三季投入量產，2024年為含山新廠完整貢獻產能的第一年，法人關注新產能點火效應。

華孚上半年營收達27.7億元，稅後純益4.24億元，已逾2022年全年獲利，每股稅後純益2.21元。