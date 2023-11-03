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健策 一夕站穩所有均線

健策日線圖
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健策（3653）因超微財報報喜，並看好後續AI業務、其中尤為看好MI300系列晶片業務，估明年AI將可望為超微帶來逾20億美元的營收挹注，身屬供應鏈的健策也跟著坐享水漲船高之利，早盤就帶量上攻，不僅成功攻占600元整數關卡，也一夕站穩所有均線，多方暫操勝券。

健策前九月營收89.4億元，呈年增3.84％，雖第三季財報尚未結出，不過法人以其第三季營收32.77億元較第二季的28.39億元，成長15.5％，估伴隨著稼動率回升，毛利率也會優於第二季。

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