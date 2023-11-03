亞翔 長多格局力戰前高

亞翔（6139）今年來營運穩健成長，第三季營收創單季新高，推升股價站上季線、半年線、年線等所有均線之上，呈現中長多格局並緩步走揚；該股2日股價以上漲8％收市，股價收在135元，長多格局明確，後市有機會挑戰前波創下的136.5元盤中高點。
亞翔為工業機電系統整合工程業者，客戶包括飯店、航廈、半導體高階製程廠房建置等專案工程，第三季營收145.66億元，創歷史新高，外界關注聯電新加坡專案工程，入帳高峰在今年9月到明年第二季，第四季營收有機會續創單季新高。
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亞翔為工業機電系統整合工程業者，客戶包括飯店、航廈、半導體高階製程廠房建置等專案工程，第三季營收145.66億元，創歷史新高，外界關注聯電新加坡專案工程，入帳高峰在今年9月到明年第二季，第四季營收有機會續創單季新高。
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