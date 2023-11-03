王品、揚秦吃香 Q3營運齊攀峰

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

連鎖餐飲集團王品（2727）與揚秦（2755）受惠疫後市場復甦，加上品牌拓點展店有成，第三季營運表現亮眼，王品第三季營收58.2億元，單季稅後純益3.8億元，EPS 4.59元，單季營收、稅後純益雙雙刷新單季歷史最高。

王品今年前三季累計營收為168.2億元、稅後純益11.1億元、EPS 13.55元，相較2022年同期稅後純益1.8億元，年增505％。法人認為，王品全年EPS有機會挑戰2012年的15.31元。

揚秦第三季營收5.64億元，季增5.49％、年增15.23％，稅後純益0.36億元，季增6.34％，年增4.38％，EPS 1.19元，第三季營收及稅後純益皆創下歷史新高。2023年前三季營收15.85億元，年增14.42％，稅後純益0.99億元，年增3.19％，EPS 3.27元，前三季營收及稅後純益也創歷史新高。

展望第4季，秋冬鍋物旺季來臨，旗下精緻到平價、單點與吃到飽、內用到外帶共八個鍋物品牌的王品集團營運動能強勁，加上台灣事業群持續展店，在北中南潛力商圈積極打造「王品美食城」聚落，逐步貢獻營收。加上「王品瘋美食」APP會員跨品牌行銷與累點優惠，有助增加會員黏著度，挹注Q4業績動能。

揚秦揚秦旗下「麥味登」與「炸雞大獅」第四季加速拓點展店、維持強勢營運動能，力拚新高。同時，10月7日加入的品牌生力軍和風涮涮鍋「涮金鍋」，截至10月底已賣出7,500鍋，開出紅盤。對於揚秦第四季整體業績將帶來不小助益。

2023年王品集團逐季繳出亮眼成績，Q3單季營收達58.2億元，創歷年單季歷史新高，年增14.09％，Q3稅後純益3.8億元，年增32.91％，超越Q1的3.7億元高標，刷新單季獲利新高。單季EPS 4.59元，較去年同期EPS 3.45元增加1.14元。此外，2023年為回饋股東支持，首度配發1元股票股利，股本擴增至8.4億元，還原權值，EPS也創新紀錄。