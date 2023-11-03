防疫+國旅退潮 立康獲利縮水

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立康（6242）因防疫產品退潮，加上第三季國人轉向海外旅遊，第三季營收1.26億元，年減31.94％，波及單季獲利也出現衰退，稅後純益1,905萬元，年減39.78％，單季EPS 0.71元。不過，看好未來的觀光人潮，立康正規畫興建第三座觀光工廠，因應資金需求，擬辦理現金增資500萬股。

立康表示，由於2022年疫情期間，銷售「臺灣清冠一號」及多項防疫產品，墊高營收基期，前三季營收4.57億元，年減6.39％，營業利益9,622萬元、稅後純益7,999萬元，年增5.26％。每股純益2.98元。

雖然少了防疫產品挹注，惟隨著疫情趨緩，國旅再創旅遊熱潮，觀光工廠來客數回溫，帶動公司產品組合優化，高毛利的客戶回購業務占整體營收比重逐步提高，推升前三季毛利率攀升至67.37％，較去年同期大幅增加13.06個百分點，並同步帶動營益率至21.03％、稅後淨利率至17.48％，繳出三率三升好表現。

瞄準台灣觀光工廠自去年疫情解封後，總產值已突破60億元，立康的觀光工廠業績也有亮麗表現，台南的「中草藥產業文化館」年產值已創下連六年第一的佳績，苗栗的「健康養生觀光工廠」產值也居前五名，今年立康則以20年權利金標得台糖南投埔里土地，規劃興建第三座觀光工廠，該地點鄰近埔里酒廠，鎖定自由行散客市場，預計明年動工，力拚2025年完工，強化布局北、中、南觀光市場。

另外，先前已經於宜蘭購入土地面積約1,500坪土地，預計待南投新廠完工之後再興建，俾以吸引多不同族群的消費者，進一步擴大營運版圖。

立康表示，公司目前銷售主軸為立康生技及生春堂所生產產品，立康生技、生春堂均為歷史悠久的中草藥及保健食品專業製造廠商。

立康生技是國內少數、且已於今年初通過中藥GMP製藥廠確效作業查核第二階段廠商；今年也成立子公司醫鈦康，打造新保健食品新品牌「醫神方」，未來也將全力整合與拓展多元線上通路，拓展營運新版圖。