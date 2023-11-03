和勤 Q4營收逐月走高

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高端精密沖壓大廠和勤精機（1586）2日公告10月營收年增逾2成，創下近15個月新高。和勤表示，第四季營收逐月走高，主要來自旺季效應及新訂單增量雙引擎發動，近期再取得多筆車用零件新品項訂單，將於明年上半年開始出貨，預期營收攀升趨勢將持續到明年。

和勤精機自結10月營收2.26億元，月增4.52％，年增22.91％；前十月營收18.40億元，年減13.77％。和勤表示，受惠汽車零件持續增量、硬碟（HDD）零件回溫之下，雖然工作天數較少，10月營收仍然繼續攀升，創下近15個月新高。

和勤10月兩大業務的營收分別為汽車零件1.85億元，占比81.86％，硬碟機構件（VCM Plate）0.36億元，占比15.97％。大陸十一長假並未影響出貨，10月汽車零件營收再創今年新高，在既有的美系電動車大廠訂單增量、部分燃油車零件重新報價後訂單回流、新產品重卡零件爬坡等貢獻下，第四季旺季效應更加明顯；硬碟（HDD）零件營收也較上月升溫，維持穩定水準。

和勤深耕美系電動車大廠、韓系與日系車廠、全球汽車零件供應領導商麥格納、博格華納，及重卡變速箱領導商等客戶，產品交期與品質獲得客戶肯定，有利和勤爭取更多品項訂單。和勤表示，目前已確定多個新品項訂單將於明年上半年開始出貨，包括中系新能源車龍頭座椅零件、紡織機械零件等，營運已重返成長軌道。