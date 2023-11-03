崑鼎前三季獲利9.43億 同期新高

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雖然原料、人工成本上漲，導致營業毛利率微幅下滑；不過，在ESG、循環經濟業務量成長下，環保節能廠崑鼎（6803）2日在法說會上公布今年前三季稅後純益9.43億元，創同期歷史新高。年成長18.37％。每股純益13.28元。這也是崑鼎連續12年賺超過1個資本額。

崑鼎目前主要業務包括廢棄物清理、回收再利用、再生能源及機電維護整改。崑鼎統計，手中案量金額，ESG、循環經濟等綠色工程的案量已達5成以上。

在廢棄物清理領域，崑鼎指出，手上操作10座大型都市焚化廠（台灣8座+澳門2座)，並協助業主妥善處理廢棄物並轉廢為能。

另外也與母公司中鼎攜手參與嘉義市綠能永續循環中心BOT案，提供投資、開發、興建、廢棄物清運與管理及操作營運之全方位服務，並已取得最優申請人資格，目前議約中。日前也取得彰濱低碳循環再利用暨處置中心，正辦理環評中。國外部分，也結合馬來西亞合作夥伴取得Melaka案之最優申請人資格，待其與政府簽訂投資契約。

再生能源領域，崑鼎指出，在國內已取得太陽能開發權利及營運中案場超過百座。美國紐澤西二期擴充案，州政府立案許可辦理中。

回收再利用業務，包括參與集團台積電南科再生水、高雄鳳山溪再生水廠、高雄臨海污水處理暨再生水廠及桃園北區水資源回收中心等水務營運工作。另崑鼎執行林口、屏東農科園區兩座水資處理，及新北鶯歌 、三峽、金山等12座礫間污水處理設施等污水營運工作。

崑鼎指出，在全球淨零碳排的趨勢下，市場ESG各類工程數量增加，承攬案量持續成長，預期未來營運仍可維持穩定成長。