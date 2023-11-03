報價彈升 台化、台達化補血

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油價區間震盪、廠商挺價支撐，低接買盤進場，遠東區塑化行情上周止跌後，SM、ABS、PS及PVC走堅攀揚態勢，報價彈升5～39美元。台化（1326）、台苯（1310）、國喬（1312）、台達化（1309）及台塑（1301）、華夏（1305）營運加分。

因石化上游乙、丙烯及苯價持穩，加上需求增溫，SM現貨彈升39美元，每噸1066美元；下游ABS、PS也上漲10美元、5美元；PVC反彈5美元。LDPE、PP力守平盤；HDPE、LLDPE同步小滑10美元，EVA則續跌25美元，每噸1,320美元，面臨1,300美元整數關卡保衛戰。

分析師表示，大陸SM終端剛需為主。在原油震盪，原料有部分走強，港口庫存保持低位，華南去庫良好，生產企業定價有所回升，支撐行情震盪上揚；江蘇內銷報價反彈205元人民幣/噸。SM目前供需較偏向弱平衡格局，供應縮減和原料強勢為SM價格提供支撐。SM三雄台化、台苯、國喬營運有撐。

大陸ABS降負自救，十月行情跌後回穩，供應端對現貨行情拖累作用降低，加上跌價後釋放一部分剛需備貨，預計短期維持區間整理。

廠商指出，大陸PVC因上游檢修累庫放緩，印度存補庫預期，加上財政部增發1兆國債，提振市場情緒，支撐PVC短期反彈。隨社會庫存小幅下降，各地區房地產利好政策頻出，「穩樓市」初見成效，短期偏弱震盪。

不過，大陸10月EVA市場消極，現貨價格階梯式調降，月跌7.59％。除原料行情疲弱，開工率攀升至82％，加上旺季不旺局面未能改觀，出廠訂價調降。當前利空指導EVA市場，價格下跌後，或將啟動部分備貨需求，但大漲可能性不大，預計短期或將延續整理行情。