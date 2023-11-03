華夏 前九月EPS 0.65元

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第三季油價強彈、塑化行情觸底反彈，支撐塑化廠獲利動能復甦。繼台塑四寶獲利報喜，專業廠華夏（1305）也因PVC行情攀揚，第三季EPS0.25元，比第二季營運損益兩平，倍增躍進；前三季營收104.86億元，營業利益5.25億元，稅前盈餘5.82億元，稅後純益3.8億元，EPS 0.65元。

台聚集團將於11月中旬陸續召開法說會，分享第四季營運展望看法。華夏14日率先登場；其次為亞聚（1308）在16日、台達化（1309）在17日跟進召開，至於台聚（1304）則於23日舉行。

分析師指出，因11月亞洲PVC外銷報價大幅下跌100美元/噸，刺激採購意願提升，近期亞洲PVC現貨行情回穩增溫，加上美國氯鹼工廠開工率下降，使後續美國PVC供應會趨緊縮，將減少外銷至亞洲的狀況，有助於加速後續PVC需求及報價上漲的速度；市場預期，12月份PVC亞洲外銷報價或有機會，止跌向上調漲。。

華夏洲際碼頭VCM、EDC新儲槽，4月一二期完工運轉；其中，EDC儲量可達7.5萬噸，將可支應2～3個月的生產需求，VCM儲量可增1.8萬噸以上，對長期營運有正面幫助。

此外，華夏斥資45億元更新頭份廠重合槽及周邊設備，以提高生產效率及安全考量。目前頭份廠年產23萬噸，未來有機會朝26～27萬噸的方向增加，預計整個重合槽更新計畫將於2024～2027年逐步完成。