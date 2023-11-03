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伸興Q4保守 明年H2有望好轉

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△全球最大家用縫紉機製造廠伸興（1558）因歐美客戶還在去化，第三季營運旺季不旺，本業仍有獲利。伸興表示，全球通膨、升息，致使終端消費者消費力無法提升，歐美客戶還在去化庫存，伸興保守看待第四季營運，明年上半年仍偏保守，期待明年下半年營運可轉好。

本土法人最新報告指出，預期伸興2023年整體出貨持續衰退，投資入主宇隆（2233）貢獻全年收益，今年營收上看75.9億元，年增5.45％。2022年業外可觀匯兌利益挹注，墊高基期，預估今年EPS降為4元。

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