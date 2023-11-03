聚陽 放量衝高站上短均

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聚陽（1477）前三季EPS達12.72元，已賺逾一股本。外資及法人買盤持續，國內投信長期買超，2日放量衝高收盤384元，已創歷史新高。股價已站穩所有短均線之上。短期的周線、月線及季線趨勢維持上揚。9日kd值趨線保持交叉走高。各短線技術指標均呈多頭排列，外資不斷提高目標價，有利股價持續往上攻堅。不過，近一個月漲幅超過1成5，投資者短期仍應慎防獲利回吐賣壓。

今年營運成長穩定，對於2024年，法人預期聚陽產能將有兩位數幅度的擴充，ASP則預估持平，更好產品組合和生產效率下，營運將持續擴張。