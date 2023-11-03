AI PC元年到 義隆電搶扮要角

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義隆電近五季業績

觸控晶片大廠義隆電（2458）2日召開法說，董事長葉儀晧指出，高通、聯發科等大廠積極投入AI PC，明年為AI PC元年，義隆電不會缺席，相關專案進行中，自家產品亦將搭載AI。

義隆電表示，第四季訂單狀況趨於常態，急單挹注不如第三季強勁，預估單季營收約季減11.45％至17％之間，明年迎來營運回升。

義隆電第三季受惠急單挹注，合併營收達35.01億元、季增15.14％，毛利率47.2％，較第二季提升3.1個百分點，每股稅後純益達2.69元，為五季以來最佳水準；展望第四季，義隆電處長劉代銘表示，仍有部分急單，不過將回歸季節性常態，估計合併營收將落於29億至31億元區間，毛利率則維持在46％至48％水準。

劉代銘強調，該公司營運與個人電腦景氣循環連動性高，第四季隨著客戶雙11備貨暫告段落，急單量減少。然而隨明年景氣回升、Windows 11將於2025年全面上線，加上疫情期間之換機潮等利多因素，明年營運揚升機會大，有機會達中位數成長。

特別是AI PC有望開發從無到有的新應用，為營運帶來顛覆性改變。對此，葉儀晧提醒，ARM PC明年係首次問世，仍要看使用者接受度，估計市場滲透率僅約5％左右。然這也將給x86系統帶來壓力，若使用者反饋不錯，品牌廠及平台業者將加大生產，屆時滲透率會有更明顯的提升，估計時間點將落於2025年。

義隆電觸控板IC為產業執牛耳地位，將發揮人機介面優勢。葉儀晧表示，自2019年AI就已經在義隆電相關產品中開展，AI皆是公司自主開發，隨著大廠宣告AI PC明年起跑，有利於公司產品滲透率提升。義隆電發展自有AI為一大優勢，加大技術進入門檻，仍可延續晶片技術領導地位，並於AI PC中扮演關鍵要角。