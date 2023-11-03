亞光今年車載鏡頭出貨 倍增

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光學元件廠亞光（3019）2日召開法說會並公布第三季財報。董事長賴以仁於法說中表示，車載鏡頭供應量愈來愈大，2023年會比2022年增加1倍，去年一個月出貨25萬顆，今年已經達到50萬顆，2024年還會成長，屆時一個月出貨80萬到100萬顆。

亞光公布第三季財報合併營收47.15億元，營業毛利約8.81億元，營業淨利約3.32億元，業外部分受匯兌損失影響，歸屬本公司業主淨利約1.82億元，單季每股稅後純益（EPS）0.65元，前三季累計EPS為1.79元。

賴以仁看好車用鏡頭和充電樁發展，預估今年車用鏡頭單月出貨量是去年的1倍，2024年單月出貨量將上看80萬到100萬顆。

而車用鏡頭畫素要求愈來愈高，現在是500萬畫素，以後會到1,000萬畫素，非球面模造玻璃的優勢會展現出來，主因非球面模造玻璃鏡頭效果可以抵兩個半的半球面玻璃鏡頭，不僅可減少使用片數，厚度也會減少，具有性能提高優勢，但確實成本會增加。

亞光也看好高階充電樁應用，目前在菲律賓有兩個工廠，都是在生產瞄準器，2025年將有新建築落成，面積約6萬平方公尺，可以生產車載鏡頭和充電樁。

賴以仁表示，車用鏡頭今年比重已由去年4％提升至8％，估計明年可增1倍，希望2024年營運比今年好。

賴以仁強調，2023年受到通膨及庫存影響，全球經濟成長放緩，產品中像是瞄準器、測距儀呈現下滑，但在數位相機因日本生產降低及廠商退出而增加訂單；整體來看，市況自去年第三季下滑直到今年第三季，目前第四季有稍微好轉，瞄準器、測距儀恢復成長中，盼明年有好展望，營運可望比今年好。