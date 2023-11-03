雙引擎回溫 振樺電明年拚賺一股本

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POS品牌廠振樺電（8114）下半年O2O線上線下解決方案見到回溫跡象，惟產業物聯研製中心（Embedded Foundry）因新舊產品交替影響，預期營收動能較為疲弱。展望2024年，公司看好新品、新專案出貨放量，業績表現皆將優於今年。市場推估，在雙引擎同步增溫下，振樺電明年獲利將有賺逾一股本實力。

振樺電2日召開法說會，公司表示，今年上半年受景氣不佳影響，O2O線上線下解決方案較去年同期衰退約3成。不過，自第三季以來已有逐漸回溫趨勢，無人化趨勢帶動自助服務Kiosk需求放大，相關營收季增幅度超越1成。

此外，振樺電下半年有兩款新品出貨，並已成功拿下中東、歐洲客戶智慧零售新專案，預料在客戶庫存調整、拉貨力道復甦下，明年O2O業務將恢復成長軌道。

而以旗下瑞傳為主要營收貢獻的產業物聯研製中心，上半年有資料中心及健康照護業務挹注，相較去年同期仍維持年成長態勢，但下半年面臨半導體客戶進入新舊機種交替空窗期，業績表現下滑。第四季則有半導體客戶舊機種拉貨，估年底陸續出貨。

整體來看，振樺電兩大業務O2O及Embedded Foundry短期營運谷底已過，明年業績貢獻可望同步增溫，法人推估將帶動年度營收重返成長，尤其公司持續調整體質，營運結構轉佳，今年以來毛利率攀高，明年可望維持樂觀表現，長期目標將實現在36％以上，隨營收規模擴增，以毛利率正向，2024年業績有望挑戰2022年高峰水準，獲利將賺逾一個股本。