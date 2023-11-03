證交所 積極培育獨角獸

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臺灣證券交易所總經理簡立忠2日指出，去年至今，受地緣政治、美國通膨及升息等利空衝擊，全球主要股市都走跌，台股上半年即在AI人工智慧題材橫空出世的助攻下，躍居全球第四強；另一方面，證交所積極排除優質新創公司走向資本市場的障礙，以孕育我國潛力獨角獸。

證交所2日舉辦112年度證券經紀商及自營商高階主管業務宣導會、暨111年度機構投資人盡職治理資訊揭露優良證券商頒獎，證交所頒發獎座表揚於盡職治理資訊揭露評比中獲獎的優良證券商。

此次宣導會，證交所邀請金管會證期局、證券商公會、證券商經紀及自營高階主管，共計約160餘人與會。除協助證券商擴大業務商機與效益外，同時也汲取證券商的興革意見，戮力堆疊資本市場與日俱進的基石。

簡立忠表示，去年至今，全球受到俄烏戰爭地緣政治風險增溫、美國聯準會因應通膨加快升息等負面因素影響，主要股市都呈現下跌走勢，台股加權指數的表現卻能在今年上半年因人工智慧題材橫空出世的助攻下，躍居全球第四強。

簡立忠說，證交所為提升創新板的掛牌績效，高層身先士卒奔走新創園區，直接與業者面對面訪談，排除優質新創公司走向資本市場的障礙，積極孕育我國潛力獨角獸。

簡立忠並指出，證交所與國發基金共同出資成立臺灣碳權交易所，碳交所的設立，不但是臺灣永續淨零實踐的國際戰略關鍵推手，更是各界引頸期盼的減碳契機。未來碳交所將透過碳定價激勵企業及政府減碳、創造減碳誘因、鼓勵低碳科技創新等措施，打造零碳生態圈。

此外，金管會證期局副局長高晶萍出席致詞表示，國際政經情勢劇變，我國資本市場應當加速興革，金管會將持續接納各項改革建議，攜手證券業者與周邊單位提升臺灣資本市場的國際競爭力，共同創造證券期貨市場美好未來。

在公司治理方面，高晶萍說，金管會則期許機構投資人在投資或履行受託人責任時，應本於資金提供者的長期利益與社會責任，關注被投資公司營運狀況，並透過出席股東會行使投票權、與被投資公司經營階層對話與互動、定期向客戶或受益人揭露履行盡職治理之情形等方式，深化資本市場的公司治理。