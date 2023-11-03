科妍 Q3獲利締新猷

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科妍（1786）受惠關節腔注射劑、皮下填補劑、防沾黏產品等三大主力產品，滲透率均逐步走高，帶動第三季營收、獲利同創新高，毛利率高達71.6％，EPS以0.81元，交出年增12.5％佳績。累計前三季EPS 2.08元，更已接近去年全年的2.14元。

科妍總經理韓台賢表示，若扣除去年認列一次性的廠房出售業外，科妍今年本業成長動能亮麗。目前內、外銷市場火力全開，自行開發的凝膠型防沾黏，已於7月向巴西遞件申請；關節腔注射劑陸續取得烏克蘭、澳門、約旦等三國的銷售許可證書；皮下醫美產品也將進軍海外市場，在在都為明年奠下強勁成長動能。

營運表現耀眼的科妍，旗下凝膠型防沾黏產品，不同於一般市售片狀產品，有位移的風險，而具有效果更佳、更適合微創手術的特性，在自費高端產品市場擴展速度頗佳，10月取得衛福部核發第三類醫材銷售許可證後，由於7月時已向巴西遞件申請，預期明年開始查廠，若能順利取證開賣，將挹注明年營收，未來不排除繼續向海外擴張。

另外，搶攻關節退化老年商機的關節腔注射劑，已陸續取得烏克蘭、澳門、約旦等三國的銷售許可證書。該類產品含交鏈透明質酸，可增加關節潤滑，減少關節摩擦，針對廣大的退化性膝關節炎患者，可抑制軟骨的退化並促進其新陳代謝與減緩疼痛不適應感，增進日常活動能力；皮下醫美部分，除皺與臉部塑型同樣打入逐步老齡化的台灣市場，滲透率穩步提升，未來亦將進軍海外市場。

科妍財務穩健，截至第三季，負債比僅約26％。該公司目前內銷比重約6成，外銷4成，由於海外市場開拓有成，明年營運持續樂觀。