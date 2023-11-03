百德 訂單看到明年Q1

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專攻歐美中高階工具機市場的百德（4563）2日通過第三季財報，因成本增，EPS從去年同期0.77元降至0.41元；前三季EPS由去年同期1.93元降為1.64元。百德董事長謝瑞木表示，百德在手訂單10億元、訂單能見度看到明年第一季，明年營收及獲利將追求成長。

此外，配合大股東業強（6124）布局策略，百德前進大陸租地設廠。謝瑞木表示，百德不會缺席大陸工具機市場，大陸新廠百德投資新台幣4千萬元，持股4成，年底前資金會到位，展開工廠設備安裝等工作，明年第一季量產，初期先生產三軸機，未來才生產高階機型。

百德第三季營收7.13億元、年增6.44％，Winbro英國廠因英鎊大幅升值而導致生產成本增加，美國人工成本也增加，致使營業毛利下降，本業獲利1.38億元，但認列匯兌收益2千多萬元挹注，本期淨利0.22億元，EPS為0.41元。

百德前三季營收19.34億元、年微增0.05％，本業獲利1.48億元、本期淨利1.06億元，EPS為1.64元。市場預期，百德第四季營收及獲利都優於第三季。

謝瑞木指出，英國萊斯勞斯恢復向Winbro採購飛機引擎設備，今年航太產業訂單有起色，加上去年接獲美國半導體設備大廠採購20台五軸銑床加放電加工中心訂單，每台單價1百萬美元，去年先交機四台，剩餘16台，預計年底前悉數交貨，可挹注今年營收約5億元，今年營收及獲利有機會成長。法人估，百德今年營收年增幅10％，但不如原先預期。

謝瑞木表示，百德今年業績有機會優於去年，明年持續追求成長，動能主要來自氫電池、半導體及航太等產業。百德因航太產業訂單有起色，目前在手訂單10億元，訂單能見度看到明年第一季。