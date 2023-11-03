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美國聯準會（Fed）1日宣布將利率維持在5.25％～5.5％不變，符合市場預期，市場並將主席鮑爾談話朝「升息已結束」解讀，美股四大指數全面收高，台股2日受激勵大漲358點收16,396點收復月線。

台指期以16,390點作收，上漲340點，與現貨相比逆價差6.95點，外資期貨多單加碼、空單減碼，期貨淨空單減少9,492口至3,904口。

台股昨日在電子權值股領軍下，加權指數以上漲55點開出，隨後AI、汽車、航運族群接棒，推升大盤收復月線並收最高16,396點，三大法人買超211億元，成交量擴大到2,681億元。

元富期貨表示，指數以實體長紅K棒作收，確立下檔萬六支撐，且VIX指數由16.62下降至15.15、大幅下降1.47，顯示市場的避險情緒有收斂，後續將關注蘋果概念股等美股財報，以及美國10月非農就業報告，並觀察以巴衝突的地緣政治風險。

台指期價差轉為逆價差6.95點，電子期轉為逆價差1.13點，金融期正價差縮至2.8點；台指期淨部位，三大法人淨空單減少9,003口至2,529口，外資淨空單減至3,904口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少3,783口至6,976口。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,000點，賣權未平倉最大量集中在14,200點，全月未平倉量put/call ratio值由0.91升至1.1；VIX指數下跌1.47至15.15，整體選擇權籌碼面偏多。

群益期貨表示，外資現貨買超159億元，期貨淨空單大減，買現貨買期貨；自營商選擇權則呈現保守，月、周選呈現保守，整體籌碼面呈現保守；技術面方面，台股波動率明顯降低，目前在10月26日高點位置突破，但短線台股仍宜以保守格局看待。