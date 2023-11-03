Fed不升息 美股指期反攻

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

截至目前為止，美國市場預估S&P 500指數，今年第三季獲利預估成長2％，第四季成長5.4％，經濟數據方面，第三季GDP為4.9％，優於第二季的2.1％，創下近二年的最快增速；另9月耐久財訂單為4.7％，遠高於市場預期的1.7％，也創下2020年7月以來最大單月成長速度，加上9月JOLTS職缺數增至955.3萬，超過預期925萬，從經濟數據可以得知就業市場還是偏緊，但10月ISM製造業指數為46.7，前期為49，製造業景氣復甦不如預期，市場仍關注最新公布的非農就業人數以及ISM服務業指數，來判斷經濟是否如預期般樂觀。

從FedWatch觀察，預期12月維持利率不變的機率高達8成；然而從經濟數據優於預期來看，代表景氣較預期強，將調高對經濟的評估，後續仍要留意若是經濟成長大幅超乎預期，影響通膨再次升溫，聯準會仍可能採取升息。

受到聯準會如預期不升息激勵，美股三大指數期貨反彈回到月線附近，但近期三大指數強弱出現明顯差異，道瓊期走勢最弱跌破年線、S&P 500期貨回測年線後很快回到年線之上，那斯達克100期貨則從未觸及年線，若擔憂美股三大指數期貨是短線反彈，則可交易美股三大指數期貨價差因應。（玉山投顧期貨分析師江仲康提供，黃皓宸整理）