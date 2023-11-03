美元指數 恐面臨回檔

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美聯準會（Fed）公布利率維持5.25％～5.5％不變，連續第二次暫停升息，符合市場預期，稍晚在Fed主席鮑爾召開記者會說明後，除美債殖利率走低、各國股市與非美貨幣普遍呈現轉強，讓美元指數轉弱。

此次鮑爾要讓通膨回到2％目標，還有很長的路要走，數據顯示美國經濟和勞動力市場仍具韌性，可能需進一步升息，再度提醒大眾不要過度樂觀期待不會再升息或即將進入降息，算是老調重彈的偏鷹派訊息；另一方面，鮑爾也指出金融情勢已明顯收緊，將密切關注金融發展，包括長期美債殖利率攀升及相關風險，意味著即使經濟不錯，但金融狀況也需稍加留意，避免緊縮政策帶來金融面的危機，可以解讀為稍偏鴿派的訊息。

整體而言，市場反映更傾向後者偏鴿派方向走，帶動10年期美債殖利率單日從4.93％降至4.73％，非美貨幣紛紛轉強，也使美元指數自日前高點回落約0.5％。

回顧美元指數走勢，從9月下旬的FOMC會議結束後，經官員的鷹派喊話，讓美元指數從105逐步墊高，直到10月初一度達到107附近後，整個10月美元指數幾乎落在105.5與106.5之間高檔橫盤，顯示市場對美元指數的利多反映已暫告段落，加上目前11月鮑爾態度似乎稍有轉鴿，若後續官員釋出的態度也不再鷹派，美元指數恐將面臨回檔壓力。（永豐證券／期貨雙分析師劉佳倫提供，黃皓宸整理）