展望樂觀 聚陽百和權證火

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紡織族群領頭羊聚陽（1477）財報亮眼，不僅第三季每股稅後純益（EPS）突破市場預期，第四季起補貨循環啟動，獲內外資高度讚賞，連帶激勵製鞋相關個股士氣，其中，百和（9938）股價自8月下旬展開破底翻，波段漲幅亮眼，亦獲得法人機構青睞。

大和資本證券、金控旗下投顧雙雙調高對聚陽股價預期，最高上看445元，目前為止，大型研究機構對聚陽目標價共識來到「4」字頭。

大和資本證券指出，聚陽挾急單（占總訂單比重3成）的生產效率進步，第三季毛利率高達26.8％，超越市場預期，營業利益、營業利益率也都超出市場預估。

金控旗下投顧研究機構指出，聚陽配合日系客戶包廠需求，於印尼生產基地擴充新廠，預計印尼第一階段產能於2023～2024年陸續投產，月產能200萬件，增幅約11.9％；第二階段產能則於2024～2025年完成。品牌商供應鏈整合，要求多元生產基地與生產急單的快速反應能力，印尼廠具成本較低與RCEP關稅協議優勢，為聚陽接單利器。

百和方面，投顧研究機構指出，考量終端客戶的運動鞋與服飾庫存持續去化，目前已看得到百和出貨開始回溫，且配合2024年舉辦奧運，品牌廠有推出新產品的動力，有助百和出貨恢復成長，帶動獲利回升。

百和持續在大陸以外國家擴增產能，印尼廠目前還有二個廠房建設中，預計分別在第四季與2024年首季完工，隨未來經濟規模的持續擴大，法人看好，印尼廠的獲利將再提升。