精成科、聯茂 明年營運正向

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

上市櫃第三季財報陸續公布，法人認為，目前國際市場利空反應淡化，聯準會利率決策會議維持利率不動，將有助於多方買盤回籠，具業績題材撐腰、營運展望正向的電子股可望成為資金布局焦點，精成科（6191）、聯茂（6213）等具表現空間。

精成科受惠轉型成果顯現，第三季稅後純益12.07億元，季增86.48％，創下單季歷史新高，累計前三季每股純益達5.22元，由於第四季獲利可望維持水準，全年獲利可望創下歷史新高。

對於產能部分，精成科將生產重心放在馬來西亞，EMS廠擴充案10月開始試產，2024年進入量產，以消費性產品為主，而馬來西亞PCB新廠預估年底建好建築物，2024年上半年試產，將聚焦在車載跟消費性產品。

聯茂自7月起供應L40S使用的高速材料CCL，預期中國大陸將擴大採用特殊算法製作的客製化晶片ASIC應對此波禁令，市場研判，本次禁令對聯茂營運影響有限。而車用板材出貨自7月起逐月升溫，ADAS需求也帶動高速車用材料成長，挹注毛利率向上。

聯茂在高階車用材料上琢磨相對較深，隨高階CCL出貨持續上升、EV車滲透率續增，公司第三季重返成長軌道，加上第四季新平台、AI伺服器材料及高階車用材料拉貨旺，營運長線可期。